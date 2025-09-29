WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン『サブウェイ』はコーヒーの全面リニューアルを実施し、サンドイッチとの相性を追求した「サンド専用ドリップコーヒー」として、2025年10月1日から全国の店舗で販売する。これを機に、ホットコーヒーの価格を値下げし、Sサイズ180円、Mサイズ260円(各税込)とした。〈“サンドイッチに合うコーヒー”をテーマに開発〉9月26日には『サブウェイ ヨコハマベイサイド本店』