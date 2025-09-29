お笑いコンビ「ツートライブ」たかのり、周平魂、「ガクテンソク」よじょう、奥田修二、「ギャロップ」林健、毛利大亮が２９日、大阪市内で行われたお笑いライブ「漫才匠」の取材会に出席した。漫才賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」の２０２３年王者のギャロップ、２４年王者のガクテンソク、２５年王者のツートライブによるスリーマンライブが東京、大阪でそれぞれ行われる。奥田は披露するネタについ