メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の丸山千枚田で、約1万本の「ヒガンバナ」が見頃をむかえています。 日本の棚田百選にも選ばれている熊野市紀和町の丸山千枚田では、地元の農家の人たちが棚田の風景に彩りを添えようと、30年ほど前からヒガンバナを育ててきました。 この時期、約1万本のヒガンバナが見頃を迎えました。 棚田一面が鮮やかな赤色に染まり、訪れた人たちの目を楽しませていました。 今年は猛