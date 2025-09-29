佐賀県みやき町は、ふるさと納税をめぐり国のルールに違反したとして指定取り消し処分を受けました。30日から施行されます。これにより、今年度の税収が5億円減る見込みだということです。■みやき町・岡毅町長「申し訳ございませんでした。」2019年に続いて、2度目の指定取り消しとなった佐賀県みやき町。前回は、地場産品以外のものや過度な返礼品で多額の寄付を集めたことが原因でしたが、今回の原因は「経費の割合」です