ノーベル製菓株式会社は、2025年9月29日(月)より、「マジでヤバい！めっちゃバナナなチョコバナナキャンデー」を新発売する。 【写真】これまでのチョコバナナ味と何が違うの？熱い想いを担当者にインタビュー 【写真】これまでのチョコバナナ味と何が違うの？熱い想いを担当者にインタビュー今回、このチョコバナナキャンデーについて、商品の開発背景やこだわりを担当者に聞いてみた。■商品概要 商品名：「マジでヤバい！めっち