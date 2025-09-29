週明け２９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４９４．６８ポイント（１．８９％）高の２６６２２．８８ポイントと３日ぶりに反発している。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１５１．０２ポイント（１．６２％）高の９４５４．１２ポイントと反発した。売買代金は３０９０億９６１０万香港ドル（約５兆９０６８億円）にやや縮小している（２６日は３２３６億７３７０