NPB(日本野球機構)は翌30日の予告先発を発表。ロッテは、この日引退試合を迎える美馬学投手を先発のマウンドに送ることがわかりました。美馬投手は2010年ドラフト2位で東京ガスから楽天に入団。2年目から先発ローテーションを守り、2013年にはMVPにも選出される活躍を見せ、球団史上初の日本一に貢献しました。その後FAでロッテに移籍。新天地で5年を過ごし迎えた今季、15年目のプロ生活に終止符を打ちます。古巣・楽天と迎える引