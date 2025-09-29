元テレビ東京でフリーアナウンサーの松丸友紀（44）が29日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に出演。テレ東時代の後輩の森香澄（30）について語った。出演番組のアンケートを書く際、「森香澄のこと結構書く」というが「採用されない」と松丸。「例えば“森香澄ちょっとテレビ出過ぎ”みたいな。あと“タクシーの広告も出過ぎ”とか。チャンネルつけたらいつも森香澄だなって、素朴な疑問