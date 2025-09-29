プロ野球・オリックスは29日、岸田護監督と来季契約の締結を発表しました。岸田監督は、今シーズンから監督に就任。オリックスは9月28日終了時点で138試合を戦い、71勝64敗3分。すでにシーズンの3位が確定し、レギュラーシーズン後はクライマックスシリーズ(CS)に挑みます。