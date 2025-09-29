老人ホームの視察に訪れ、関係者らと対話する小泉農相＝29日午前、東京都中野区自民党総裁選（10月4日投開票）は29日、終盤戦に突入した。5候補は各地で視察するなど支持拡大へ懸命となった。報道各社の調査で先行する小泉進次郎農相（44）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）の2氏は決選投票になる公算が大きいとみて、他陣営との連携を模索する動きも始めた。林芳正官房長官（64）、小林鷹之元経済安保相（50）、茂木敏充前