JR東海は29日、東海道新幹線で2026年秋から、列車を自動ブレーキで駅ホームの所定位置に止めるシステムの運用を始めると発表した。28年ごろに運転士を乗せたレベルでの自動運転を目指しており、駅停車のみ先行して自動化する。同社によると「定位置停止制御（TASC）」と呼ばれ、新幹線への導入は初めて。停止に要する時間を運転士の操作より短縮し、ダイヤの安定につなげる。停止位置がぶれないため、従来よりホームドアが短く