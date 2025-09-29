中国の李強首相は北朝鮮の崔善姫外相と面会し、「両国の協力を深化させる」考えを示しました。中国国営の新華社通信によりますと、会談は29日午前、北京の人民大会堂で行われました。この中で李強首相は「北朝鮮側と引き続き協力を深化させ、共通の利益をより一層、守っていく」と述べ、両国関係を一層強化する姿勢を示しました。これに対し崔外相は「中国との関係を強化することに揺るぎはない」と述べたうえで、今後ハイレベルの