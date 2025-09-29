マツコ・デラックスが29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。過去にあった「金額を見て驚いた」体験を明かした。今放送のメールテーマは「金額を見て驚いたことがありますか？」だった。マツコは「昔、ある方にプレゼントをしようと思って。そこのブランドのバッグが、50、60万ぐらいだったんですよ。大きいやつで」と切り出した。「今、冷静に考えたら使ってる革を見たら、それじゃ