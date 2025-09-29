国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となる中国。北京市の出入国検査所では早くも出入国（境）者が増加し始めている。そして、実家などに戻って連休を過ごすため帰国する人や、海外旅行者の占める割合が高まっている。北京出入国総検査所によると、9月28日から30日にかけて出国者のピークを迎え、10月7日と8日に入国者がピークを迎えると予想されている。1日