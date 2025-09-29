オリックスは29日、岸田護監督と来季契約の締結を発表した。岸田監督は就任1年目の今季、ここまで71勝64敗3分の3位で2年ぶりのCS進出に導いた。昨季課題だった打線が今季はここまでリーグ2位のチーム打率.250、リーグ3位のチーム479得点と向上。投手陣は故障者が続出しながらも、宮城大弥、九里亜蓮を中心に先発陣を支え、怪我人が目立ったリリーフ陣はマチャド、ペルドモがその役割を果たした。