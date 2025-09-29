愛知県西尾市で29日、2階建ての住宅が全焼する火事があり、住人の親子とみられる男女2人が死亡しました。警察と消防によりますと、火事があったのは西尾市刈宿町の無職・鳥居房子さん(77)の住宅で、29日午前8時すぎ、「2階から煙が見える」と近所の人などから119番通報が相次ぎました。消防が出動し、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、鳥居さんが住む鉄骨2階建ての住宅が全焼したほか、隣の住宅の壁の一部が燃えま