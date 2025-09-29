就任1年目は勝ち越しも確定オリックスは29日、岸田護監督と来季も契約を結ぶと発表した。就任1年目の今季は序盤に首位を争い、3位でクライマックスシリーズ進出を確定させている。今季は開幕から5月まで首位を維持。その後は故障者が続出して失速したものの、一度も借金を作ることなく、27日に楽天に勝利し、3位を確定。2年ぶりのクライマックスシリーズ進出を決めた。残り5試合で71勝64敗3分としている。29日は京セラドーム