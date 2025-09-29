福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は29日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表した。【九州北部地方】10月5日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差＋2.4℃以上。向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、10月4日ごろからはかなり高くなる見込み。農作物の管理などに注意。また、今後の気象情報などに留意。【九州南