通過中の特急列車にはねられ２人が死亡しました。警察によりますと、午後４時１２分ごろ、徳島県藍住町にあるＪＲ勝瑞駅で、高松駅発・徳島駅行きの特急「うずしお」がホーム通過中に、２人をはねたということです。２人の性別はわかっていませんが、その場で死亡が確認されたということです。事故の影響で、ＪＲ高徳線は徳島駅〜板野駅間で運転見合わせ、鳴門線も運転を見合わせていて、警察は事故の状況を詳しく調べています。