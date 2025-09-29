「お～！いいよ、いいよ。」世羅町に届いた秋の味覚、マツタケです。町内にある国産マツタケの販売店では、今月20日から入荷が始まっています。29日朝に入ったのは岩手県産の約30キロ。今年は猛暑の影響などで例年より1週間から10日ほど遅れているということです。■まつたけ村 金光浩二社長「去年の5分の1くらいですね。入荷量は。大きさも形も立派なものがやっと入るようになりました。」届いたばかりのマツタケも店頭に並