北海道むかわ町の山林で男性の遺体が発見された事件で、証拠隠滅の疑いで新たに逮捕・送検された男が、逮捕前にＳＴＶの取材に答えていました。（石田記者）「渡辺容疑者が出てきました。フードを深く被っていて、表情は伺えません」証拠隠滅の疑いで逮捕・送検されたのは、札幌市白石区の渡辺斉容疑者です。この事件では、むかわ町の山林で西村隆行さんが遺体で発見され、死体遺棄や傷害の疑いで知人の大上文彦容疑者がすで