コンビニに８０代の男性が運転する乗用車が突っ込みました。９月２９日午前１１時４０分ごろ、奈良市奈良阪町のコンビニエンスストアで「車が突っ込んできた」と店員から警察に通報がありました。警察などによりますと、８０代の男性が運転する乗用車が、店の入口付近に車の前方から突っ込んだということです。運転していた男性にけがはなかったということですが、事故の衝撃で店内の電子レンジが６０代の男性客の頭にぶつ