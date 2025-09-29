和歌山市で長女を虐待し死亡させたとして両親が逮捕された事件で、市は去年１２月以降、両親と連絡がとれなくなっていたことが分かりました。平晴流容疑者と妻の菜々美容疑者は、去年秋ごろから今年７月にかけて、当時住んでいた和歌山市の自宅で長女・流菜ちゃんに日常的に暴行を加え、治療を受けさせず死亡させた疑いがもたれています。和歌山市などによりますと、両親は生後４か月の乳幼児健診を最後に健診を受診させてい