航空自衛隊は、先月の墜落事故を受け、F2戦闘機の訓練飛行を見合わせていましたが29日、解除すると発表しました。F2戦闘機をめぐっては、先月、茨城県沖で百里基地に所属する機体1機が訓練中に墜落する事故が発生し、搭乗していた隊員1人が緊急脱出しました。事故を受け、航空自衛隊は、F2戦闘機の訓練飛行を見合わせていました。航空自衛隊によりますと、フライトレコーダーの分析や搭乗した隊員への聞き取りなどから、事故の要因