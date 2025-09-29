自民党総裁選に立候補した林芳正官房長官は２８日のフジテレビ番組で、靖国神社に合祀（ごうし）されている極東国際軍事裁判（東京裁判）の「Ａ級戦犯」の分祀（ぶんし）に言及した。中曽根康弘元首相が過去に分祀に取り組んだとし、「皇室を含め、わだかまりなく、手を合わせることができる環境を作るのは政治の責任だ」と語った。一方、高市早苗・前経済安全保障相は同日、同じ番組に出演後、東京都内で記者団に「分祀は考え