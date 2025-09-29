滋賀県を訪問中の天皇皇后両陛下は、県立盲学校で盲導犬などと交流されました。両陛下は29日午後、国内初の盲導犬を使用した歴史がある彦根市の「滋賀県立盲学校」を訪れ、盲導犬と共に生活する卒業生らと懇談されました。両陛下は、パートナーの盲導犬について「性格はいかがですか？」「リラックスした休みの時は？」と尋ね、おもちゃで保護犬と遊んでいるとの説明に笑顔でうなずかれていました。