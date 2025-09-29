今回は俺が今年の北海道滞在中で印象に残っているレースや、今後活躍しそうな馬の話題を中心に書いてみたいと思う。また楽しみにしている方が多いであろう、10月5日に行われる凱旋門賞に関係することについても個人的な思いを少し書いてみようと思う。 ・函館２歳ステークスは騎手のペース判断が大きく結果に影響した 今年の北海道開催で俺が唯一印象に残っているレースは函館２歳ステーク