岡山市長選の候補者 10月5日投開票の岡山市長選。現職と新人合わせて4人が立候補し、現市政への評価や市が計画する新アリーナ整備の是非を巡って論戦が展開されています。 無・現／大森雅夫 候補（71） （無・現／大森雅夫 候補・24日）「都市防災も含めて順調に動いているところだが、まだまだやらなきゃならない。もっと高みにもっていかなきゃならない」 現職の大森雅夫さん（71）は2013年に岡山市長に初当選