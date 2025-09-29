来年春の選抜大会につながる秋の高校野球県大会の決勝が28日行われ、日大山形が5年ぶり16度目の優勝を果たしました。上位3チームが10月に開かれる東北大会に出場します。決勝は、ことし夏の県大会を制した日大山形と8年ぶりに決勝に駒を進めた東海大山形が対戦しました。試合は、初回から動きます。日大山形は、ヒットと2つのデッドボールでワンアウト満塁のチャンスを作ると、5番相馬のタイムリーヒットで先制