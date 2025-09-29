香川県警察本部 警察官などを装った「特殊詐欺」で香川県の60代の女性が約8500万円をだまし取られたことが分かりました。 警察によりますと2025年4月、香川県に住む60代の女性の自宅に警察官を装った男から「逮捕した詐欺グループがあなたのキャッシュカードを持っていた」などと電話がありました。 さらに検察官を名乗る男から「預金を調べる必要があるので、スマートフォンで新しい口座に預金を移し