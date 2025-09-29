【新華社北京9月29日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は29日、朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と北京の人民大会堂で会見した。李総理は、中国の核心的利益や重大な関心事項について朝鮮が一貫して中国を揺るぎなく支持してきたことを賞賛。朝鮮と引き続き協力を深化させ、両国の共通利益をより良く守っていきたいと述べた。