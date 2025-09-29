元プロ野球選手でソフトバンク2軍バッテリーコーチの細川亨氏（45）の娘でモデルの細川愛倫（21）が28日、自身のインスタグラムを更新。前日に2年連続21度目のパ・リーグ優勝を決めたソフトバンク1軍に喜びをつづった。【写真】「勝利の女神です」ソフトバンクのリーグ優勝に歓喜の細川愛倫愛倫は「福岡ソフトバンクホークス リーグ優勝おめでとうございます 最下位からの逆転劇 本当に本当にすごすぎる…現地で優勝を見れたの