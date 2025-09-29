『バチェラー・ジャパン シーズン2』出演した“若様”こと若尾綾香（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。【写真】小さな手がカワイイ…“若様”若尾綾香、第1子出産を報告若尾は、かわいい我が子の写真を添えて「秋晴れの晴天の日、無事に第一子出産致しました。母子共に健康です。若尾は母になりました。お産中もすごく楽しくて幸せで幸せで、、“本当に幸せに満ちた最高のお産が出来ま