滋賀県訪問中の天皇皇后両陛下は、彦根市内で盲学校を視察し、生徒らと懇談されました。天皇皇后両陛下は29日午後、彦根市の滋賀県立盲学校を訪問し、中高生が点字新聞の古紙を再利用した封筒作りをする授業の様子を視察されました。「作業はどうですか」「きれいにできていますね」封筒は来月、滋賀県で行われる「全国障害者スポーツ大会」の開会式の会場で販売される予定で、生徒から開会式を見に行くと説明を受けると、皇后さま