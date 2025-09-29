少女への不同意わいせつの疑いで愛知県警に逮捕されていた小学校教師の男が、別の少女へのわいせつ容疑で再逮捕されました。一宮市立丹陽小学校の教師・小島大輝容疑者(30)は今年3月、自宅に招いた当時14歳の少女が16歳未満と知りながら、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。小島容疑者は、自身の車の中で別の少女(当時12)の体を複数回にわたって触るなどした疑いで7月にも逮捕されていて、押収したス