10月5日から放送がスタートするアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール第14話のWEB予告と先行カット、あらすじが公開された。 参考：小笠原亜里沙＆伊瀬茉莉也が語る“進化”と“変化”『パンスト』と重ねた軌跡を振り返る 『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレ&