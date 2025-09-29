9月30日（火）の『ロンドンハーツ』では、「格付けしあう女たち」を放送。今回は「（一般女性に聞いた）友達になりたくない女」というテーマで、人気者10名が“女の格付けバトル”を繰り広げる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！注目のメンバーは、17年ぶりの『ロンドンハーツ』出演となる加護亜依をはじめ、先日放送された「ナダル先生のタレント進路相談」にて改名をしたゆうちゃみの妹・ゆい小池、元NHKアナウンサーの