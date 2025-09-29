9月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ボストン・セルティックスのジェイソン・テイタムが、自身のソーシャルメディアを通じて“Back On Court”と題した映像を投稿した。 昨シーズンのプレーオフ。テイタムはニューヨーク・ニックスとのイースタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦が行われた5月13日に右足のアキレス腱を断裂し、修復手術を受けて離脱していた。 あれか