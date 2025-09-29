FIFA U-17ワールドカップ カタール2025へ向けて大阪合宿中のU-17日本代表候補は29日午前に雨中で約90分間のトレーニングを行った。トレーニングでは前日に行われた大阪体育大との練習試合(7-2)で出た反省点などを確認。1タッチを交えてのサイドチェンジやDF背後の狙いを共有したほか、2チームに分かれてPK戦も実施した。全体練習後にはDFラインと中盤・前線の選手とに分かれ、3バックがラインの上げ下げと相手の攻撃を跳ね返