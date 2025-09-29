今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、足もとのドル安基調は続くかが焦点となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４８円００～１４９円００銭。 きょうの東京市場でドルは１４８円半ばへ下落。前週末２６日に発表された米８月米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は市場予想と一致する結果となり、米利下げに対する期待が強まり、日米金利差縮小観測からドル売り・円買いが優勢となった。今晩は目立った経済