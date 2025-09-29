フラックス・エージェントは9月30日、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 築地店」を、東京都中央区にオープンする。100日限定でさまざまなフレーバーのチョコクロワッサンを販売「100日だけのチョコクロワッサン」は、"チョコが売っていないチョコ専門店"をコンセプトに、チョコクロワッサンを販売している。100日限定の店舗で、オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという営業スタイルが話題とな