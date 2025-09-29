ヴィッセル神戸は29日、京都橘高FW伊藤湊太の2026シーズン加入内定を発表した。クラブは伊藤の特徴を「長身ながら足元の技術にも優れ、スピードに乗ったドリブルで局面を打開できる。跳躍力を活かした空中戦の強さやポストプレーで攻撃の起点にもなれ、守備では前線からの積極的なプレッシングで相手に圧力をかけることができる攻守ともにハイレベルなFW」と紹介。伊藤はクラブを通じ、「この度、2026シーズンからヴィッセル