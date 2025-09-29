寝苦しかった熱帯夜もようやく終わり、朝まで気持ちよく眠れるようになった今日この頃。いつまでも布団でゴロゴロしていたい! と思ってしまう人も多いはず。「伊勢シーパラダイス」(三重県)の人気者、ツメナシカワウソのひらりくんもまた、その一人のようです……。寝起きの人類のマネが上手なひらりくん😂. 「朝がきたああああああああああ」「2度寝しよ」 (@iseseaparadiseより引用)寝起きの人類のマネが上手なひらりくん