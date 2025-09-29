『がらくたから』（pikomaro/KADOKAWA）第3回【全9回】【漫画】『がらくたから』を第1回から読む西荻窪の骨董通りにある古びた建物の「九十九商店」。ここはかつて人に裏切られた経験から誰のことも信用できなくなった男・史と、文房具「水滴」の付喪神であり「骨董品の“記憶”を視る能力」を持つ少年・ましろが経営する骨董品店だ。曰く付きの品ばかり持ち込まれるこの店で、二人はましろの能力を使ってお客の悩みを解決していく