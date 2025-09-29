9月第4週の上昇率ランキングには南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式を中心に鉱業株式を主要投資対象とするファンドが並びました。3位の「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース」は為替ヘッジあり、他の2ファンドは為替ヘッジなしです。 下落ランキング上位3ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ社会