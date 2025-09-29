『オタ婚のススメ！3』（砂履シンシャ/KADOKAWA）第20回【全22回】『オタ婚のススメ！』を第1回から読むオタク同士だからこその大人の青春を、自由な日々の中で――。プロの漫画家を目指す東雲涼太（27歳）と、サラリーマンと同人作家を兼業している小田明美（30歳）は、それぞれ周囲からの「恋愛」「結婚」を勧める圧力に辟易していた。そんなふたりが縁談で出会い、互いの利害の一致から交際0日で入籍を決意。オタクとしての自由