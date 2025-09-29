by Caltech/Gyohei Nomura実用的な量子コンピューターを実現するには「誤り耐性」のために100万個規模の量子ビットが必要だと考えられています。これまで、量子ビットアレイは数百個のレベルにとどまっていましたが、カリフォルニア工科大学の研究チームが6100個の量子ビットアレイ構築に成功したことを明らかにしました。Caltech Team Sets Record with 6,100-Qubit Array - www.caltech.eduhttps://www.caltech.edu/about/news/c