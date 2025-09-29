前橋市の市長が部下の既婚男性とホテルで複数回密会していた問題をめぐり、渦中の市長が来月2日、改めて議会に対し説明することが決まりました。けさ、市役所に姿を現した前橋市の小川晶市長。今、どのような思いでいるのでしょうか。市役所への苦情電話「市長やめろ」「うそをついている」市役所には、これまでに苦情の電話が2000件近くかかってきているということで、市は専用の窓口をつくるなどして対応しています。前橋市小