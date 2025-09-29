昨季のMVPの大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手のみがOPS「1」超えでシーズンを終えました。レギュラーシーズン最終戦が日本時間29日に終わり、個人タイトルが確定。ナ・リーグは本塁打王＆打点王がフィリーズのカイル・シュワバー選手、首位打者はフィリーズのトレー・ターナー選手が獲得。ア・リーグは本塁打王＆打点王がマリナーズのカル・ローリー選手、首位打者はヤンキースのジャッジ選手がつかみました。MLBでは打者がチ