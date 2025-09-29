ドローン（無人機）について発言するデンマークのフレデリクセン首相＝２３日、コペンハーゲン空港/Ritzau Scanpix/Sipa USA（ＣＮＮ）欧州連合（ＥＵ）首脳会議の開催を控えるなか、デンマークは国内空港や軍事施設の周辺で相次いだ不審な無人機（ドローン）の出没を受けて、民間のドローンの飛行を一時的に禁止した。禁止措置は２９日から１０月３日まで。「敵対的」なドローンと合法的なドローンとを取り違える危険を排除するの